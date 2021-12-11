Байден приказал направить федеральную помощь в пострадавшие от торнадо штаты

Наиболее пострадавшие от торнадо регионы США получат федеральную помощь. Как сообщила пресс-служба Белого дома, такое распоряжение дал президент страны Джо Байден.

В пресс-службе отметили, что основные силы бросят в семь штатов, где непогода оставила наиболее разрушительные последствия. Оценку ущерба власти пока еще не проводили.

Сам Байден на своей странице в Twitter написал, что сейчас внимательно следит за ситуацией в регионах, которые пережили сильнейший ураган.

«Потерять близкого человека во время такого урагана — это невообразимая трагедия. Мы работаем с губернаторами, чтобы обеспечить жителей всем необходимым. Поиск выживших продолжается», — говорится в сообщении.

Губернатор штата Кентукки Энди Бешир заявил, что в результате торнадо количество жертв составило не менее 70 человек. Еще несколько десятков числятся пропавшими без вести. В регионе ввели режим чрезвычайного положения. Ликвидацией последствий бедствия займутся подразделения Национальной гвардии США.

Ураган успел принести разрушения и в другие штаты. Так, в Арканзасе сильный ветер разрушил дома престарелых. Несколько зданий не выдержали порывов ветра в штате Иллинойс.