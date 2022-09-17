Байден пригрозил России последствиями, если она применит ядерное оружие | 360°

Мир 17 сентября 2022, 05:20 Поделиться Telegram

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Viber Байден пригрозил России последствиями, если она применит ядерное оружие Президент США Байден пригрозил России последствиями, если она применит ядерное оружие Pxhere.com

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Глава Белого дома Джо Байден пригрозил России последствиями, если она применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине. Фрагмент интервью американского президента показал телеканал CBS. Полную беседу канал намерен поставить в эфир в воскресенье.

На вопрос журналиста о том, что бы он сказал президенту России Владимиру Путину по поводу использования неконвенциональных вооружений, Байден ответил фразой: «Не делай этого, не делай, не делай».

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О том, как могут отреагировать Штаты в такой ситуации, глава Белого дома не сказал. Но отметил, что последствия будут.

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«Последствия будут. Они станут большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ», — привел НСН слова американского лидера.

Еще в августе глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что утверждения о возможности применения химического оружия в ходе спецоперации абсурдны, напомнил РИА ФАН. Москва, в отличие от Вашингтона, полностью уничтожила химическое оружие, указал тогда министр.

Единственные в истории случаи боевого применения ядерного оружия — это атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Их провели США в августе 1945 года.

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