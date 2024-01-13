Мир 13 января 2024, 22:14 Байден пригрозил республиканцам расплатой за отказ согласовывать помощь Украине Байден: республиканцам придется заплатить за отказ выделять помощь Украине РИА «Новости»

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Республиканцам в конгрессе США «придется за многое заплатить», если они не согласуют выделение дополнительной финансовой помощи Украине. Об этом журналистам рассказал американский президент Джо Байден на Южной лужайке Белого дома.

«Если мои коллеги-республиканцы не обеспечат финансирование Украины, им придется за многое заплатить», — заявил американский лидер.

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Две партии в конгрессе США не могут договориться по поводу финансирования Украины. Демократы отвергают требования спикера палаты представителей республиканца Майкла Джонсона о необходимости мер ужесточения пограничного контроля и пресечения нелегальной миграции. Республиканцы выступают против помощи Украине.

Министерства США предупредили о возможном шатдауне. Тысячи работников могут вынужденно отправиться в бессрочный отпуск или лишиться зарплаты.