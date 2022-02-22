Байден пригрозил перемещением американских войск

Президент США Джо Байден в речи по ситуации вокруг Украины призвал Россию вывести войска из Белоруссии. В противном случае американская сторона ответит соответствующим образом.

Байден пообещал, что при наличии российских войск в соседней республике «произойдет перемещение американских войск». Трансляцию его выступления вел YouTube-канал Белого дома.

В ходе выступления президент США объявил о новых антироссийских санкциях после признания ДНР или ЛНР. Байден признал, что ограничения ударят и по Соединенным Штатам.

По словам американского лидера, действия России означают начало ее вторжения на Украину, разрешение на которое якобы дали в Госдуме. Тем не менее у американской стороны нет «никакого желания сражаться с РФ».