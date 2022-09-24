Байден пригрозил новыми тяжелыми санкциями в ответ на референдумы | 360°

Мир 24 сентября 2022, 02:05 Поделиться Telegram

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Viber Байден пригрозил новыми тяжелыми санкциями в ответ на референдумы Президент США Байден заявил, что работает над новыми санкциями против России РИА "Новости"

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Против России введут «быстрые и тяжелые» экономические санкции в ответ на референдумы, которые проводятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил президент США Джо Байден, написал ТАСС.

«Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над введением дополнительных быстрых и суровых экономических издержек для России», — говорилось в заявлении главы Белого дома.

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Байден также снова повторил, что Вашингтон не признает результатов референдумов и продолжит поддерживать Украину.

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«Соединенные Штаты никогда не признают украинскую территорию ничем иным, кроме части Украины», — сказал президент США.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал вводимые против России санкции «обоюдоострым оружием», заявив, что они не только не пошатнули экономику нашей страны, но и нанесли вред Западу.

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