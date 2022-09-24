Байден пригрозил новыми тяжелыми санкциями в ответ на референдумы | 360°

Все новости

Мир

24 сентября 2022, 20:23

Вандалы в Киеве разрисовали памятник Пушкину оскорбительными надписями о русских

Общество

24 сентября 2022, 20:16

Путин подпишет указ об отсрочке для студентов некоторых форм обучения

Реклама

Эксклюзив

24 сентября 2022, 20:06

«Ждали этого восемь лет». Жительница Донецка рассказала об ожиданиях от воссоединения с Россией

Мир

24 сентября 2022, 19:51

Военный с позывным Горец поддержал референдумы о присоединении к России

Спорт

24 сентября 2022, 19:47

Сборная России по футболу одержала первую победу с ноября прошлого года

Армия

24 сентября 2022, 19:32

«Пришло время». Житель Белгорода рассказал, почему пришел в военкомат

Подмосковье

24 сентября 2022, 19:31

Инфекционный корпус больницы отремонтируют в Луховицах

Эксклюзив

24 сентября 2022, 19:13

«На Украине была не жизнь». Голосующие из Мариуполя рассказали, почему референдум был необходим

Мир

24 сентября 2022, 19:06

Украину раскритиковали за призыв к ядерному удару по России

Мир

24 сентября 2022, 02:05

Байден пригрозил новыми тяжелыми санкциями в ответ на референдумы

Президент США Байден заявил, что работает над новыми санкциями против России

Читать 360tv в

Против России введут «быстрые и тяжелые» экономические санкции в ответ на референдумы, которые проводятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил президент США Джо Байден, написал ТАСС.

«Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над введением дополнительных быстрых и суровых экономических издержек для России», — говорилось в заявлении главы Белого дома.

Реклама

Байден также снова повторил, что Вашингтон не признает результатов референдумов и продолжит поддерживать Украину.

Реклама

«Соединенные Штаты никогда не признают украинскую территорию ничем иным, кроме части Украины», — сказал президент США.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал вводимые против России санкции «обоюдоострым оружием», заявив, что они не только не пошатнули экономику нашей страны, но и нанесли вред Западу.

Авторы:

Санкции

Джо Байден

Референдумы о присоединении к России

2

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама