Мир 06 февраля 2024, 10:26 Байден пригрозил наложить вето на проект помощи Израилю без Украины Белый дом: Байден наложит вето на проект о помощи Израилю без Украины

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Американский президент Джо Байден наложит вето на закон о помощи Израилю без включения поддержки Украины, если его одобрит Конгресс. Об этом сообщили в Белом доме.

«Если бы президенту был представлен этот законопроект, он наложил бы вето», — указано в документе.

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Администрация призвала палаты Конгресса скорее направить президенту двухпартийный законопроект о дополнительном выделении средств на нужды национальной безопасности. Защищенность Израиля должна быть священной, а не политической игрой, подчеркнули в Белом доме.

«Администрация решительно выступает против принятия палатой представителей закона», — добавили в Белом доме.

При этом США целенаправленно пытаются втянуть в конфликт на Ближнем Востоке крупнейшие страны региона. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что удары американцев по САР и Ираку провоцируют дальнейшее разжигание столкновений.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что третья мировая война рискует начаться еще до того, как президентский срок Джо Байдена завершится. Бывший глава Белого дома добавил, что весь мир смеется над нынешним американским лидером, ведь он не справляется со своими обязанностями.