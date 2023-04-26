Мир 26 апреля 2023, 21:56 Байден пригрозил КНДР сменой режима в случае применения ядерного оружия РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден заявил, что гипотетическая атака КНДР с применением ядерного оружия привела бы к уничтожению правящего режима. Об этом американский лидер сообщил в беседе с лидером Южной Кореи Юн Сок Елем по итогам переговоров в Белом доме, написал ТАСС.

«Нападение Северной Кореи с применением ядерного оружия на США, их союзников или партнеров неприемлемо и приведет к прекращению существования любого режима, который предпримет такие действия», — сказал Байден.

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Президент Южной Кореи в эти дни находится с визитом в США. Основной темой для переговоров является ситуация вокруг Северной Кореи и взаимодействие стран для предупреждения ядерной угрозы с ее стороны.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея создадут консультативную группу по вопросам ядерного планирования из-за роста угроз со стороны КНДР. Специалисты займутся разработкой мер для сдерживания ядерной ракетной программы КНДР, которая несет серьезные угрозы всему региону и Южной Корее.