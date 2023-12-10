Мир 10 декабря 2023, 23:18 Байден пригласил Зеленского в Белый дом Байден пригласил Зеленского на встречу в Белый дом 12 декабря РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден встретится с лидером Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 12 декабря. Об этом сообщила пресс-секретарь американского президента Карин Жан-Пьер.

«Президент Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу в Белый дом во вторник, 12 декабря», — сказано в сообщении.

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По информации пресс-службы, Байден и Зеленский обсудят нужды Украины, а также не необходимость продолжения помощи со стороны США.

Ранее сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка в материале для издания South China Morning Post заявил, что Джо Байден должен заставить Владимира Зеленского заключить мирное соглашение с Россией, чтобы повысить свои шансы на победу на выборах в президенты США в 2024 году. По мнению эксперта, прекращение боевых действий на Украине станет «решающим фактором» в карьере Байдена, улучшит его имидж и уменьшит поводы для нападок со стороны его основного конкурента на предстоящих выборах Дональда Трампа.