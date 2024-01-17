Мир 17 января 2024, 11:23 Байден пригласил конгрессменов в Белый дом на встречу по Украине и Израилю Президент США Байден обсудит с лидерами конгресса выделение помощи Украине IMAGO / Julia Nikhinson / Pool via / Global Look Press

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В Белом доме обсудят выделение дополнительных средств на обеспечение национальной безопасности США, военной помощи Украине и Израилю. Президент Джо Байден встретится с главами палаты представителей и сената, объявила на брифинге его пресс-секретарь Карин Жан-Пьер. Ее процитировало The Hill.

«Президент собирается провести этот важный разговор по дополнительному запросу. Но переговоры продолжаются, и это тоже очень важно», — сказала она.

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На совещание пригласили председателя палаты представителей Майка Джонсона, лидера демократов в палате Хакима Джеффриса, руководителей фракций демократов и республиканцев в сенате Чака Шумера и Митча Макконнелла, председателей профильных комитетов. Карин Жан-Пьер заявила, что Джо Байден объяснит им критическую важность новых трат на национальную безопасность, в том числе поддержку Украины и Израиля. По ее словам, переговоры по этому вопросу уже продвинулись в верном направлении.

Американский президент во время выступления на Южной лужайке Белого дома пригрозил республиканцам за отказ выделить деньги для Украины. Он заявил, что им придется заплатить за это. Его оппоненты настаивали на том, что необходимо переключиться на решение внутренних проблем США, в том числе миграционного кризиса.