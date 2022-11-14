Мир 14 ноября 2022, 10:04 Байден приехал в Индонезию с кортежем из более 50 машин Канал «Звезда» подсчитал, что в кортеже президента Байдена на Бали более 50 машин flickr

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Американский президент Джо Байден уже прибыл в Индонезию для участия в саммите G20. В первую очередь он провел встречу с индонезийским коллегой Джоко Видодо. Телеканал «Звезда» сообщил, что глава Белого дома прибыл на переговоры в сопровождении более чем 50 автомобилей.

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Канал передал, что кортеж президента США выезжал чуть ли не большее время, чем длилась вся беседа.

Движение в обе стороны из-за машин американского лидера пришлось перекрыть. Речь идет о месте, где будут проводить саммит G20.

Байден 14 ноября также встретится с главой КНР Си Дзиньпином. Французское агентство AFP сообщило, что президент США надеется получить гарантии того, что конфликт между Штатами и Китаем можно предотвратить.

Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября. Россию на нем представит министр иностранных дел Сергей Лавров.