22 августа 2023, 10:23
Байден приехал на Гавайи и вспомнил о пожаре в доме. Однако его версия разошлась с реальными событиями
Байден на Гавайях признался, что в 2004 году чуть не потерял жену в пожаре дома
Американский президент Джо Байден во время визита на Гавайи вспомнил, как чуть не потерял супругу, кошку и машину при пожаре в своем доме более 10 лет назад. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Молния ударила в дом, в небольшое озеро снаружи дома, повредив проводку. <…> Короче говоря, я почти потерял мою жену, Corvette 67 года (автомобиль — прим. ред.) и кошку», — рассказал он.
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По его словам, это произошло 15 лет назад. Однако американские СМИ лишь однажды писали о пожаре в доме тогда еще сенатора Байдена. Речь шла о случае в 2004 году.
Например, Associated Press выпустило материал о «маленьком пожаре», случившемся из-за удара молнии. По данным агентства, возгорание было только на кухне.
Также в статье говорилось, что при ЧП никто не пострадал. Спасателей вызвала жена политика — Джилл Байден. Оперативные службы справились с огнем уже через 20 минут.
Пожары бушуют на Гавайях с 9 августа. По последним данным, там погибли 114 человек. Несколько тысяч остались без жилья. Президент и его администрация подверглись критике из-за того, что они не уделили должного внимания произошедшему.
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