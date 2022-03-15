Байден приедет в Европу для участия во внеочередном саммите НАТО
Псаки заявила о визите президенте США Байдена в Европу на следующей неделе
Президент США Джо Байден на следующей неделе приедет в Брюссель для участия во внеочередном саммите НАТО, а также примет участие в заседании Европейского совета. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она пояснила, что саммите НАТО американский лидер обсудит вопросы по обороне и подтвердит приверженность США странам — членам альянса.
«Он также присоединится к запланированному саммиту Европейского совета, чтобы обсудить наши общие опасения по поводу Украины, в том числе санкции против России, гуманитарную помощь пострадавшим украинцам и другим вопросам, связанных с кризисом», — добавила Псаки.
Она уточнила, что Байден намерен провести несколько личных встреч с европейскими коллегами.
О проведении внеочередного саммита НАТО объявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что встреча пройдет 24 марта. Основным вопросом станет специальная операция России.
Вооруженные силы России с конца февраля проводят специальную операцию по демилитаризации Украины. При помощи высокоточного оружия они уничтожают военную инфраструктуру соседней страны.