Байден приедет в Европу для участия во внеочередном саммите НАТО

Президент США Джо Байден на следующей неделе приедет в Брюссель для участия во внеочередном саммите НАТО, а также примет участие в заседании Европейского совета. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она пояснила, что саммите НАТО американский лидер обсудит вопросы по обороне и подтвердит приверженность США странам — членам альянса.

«Он также присоединится к запланированному саммиту Европейского совета, чтобы обсудить наши общие опасения по поводу Украины, в том числе санкции против России, гуманитарную помощь пострадавшим украинцам и другим вопросам, связанных с кризисом», — добавила Псаки.

Она уточнила, что Байден намерен провести несколько личных встреч с европейскими коллегами.

О проведении внеочередного саммита НАТО объявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что встреча пройдет 24 марта. Основным вопросом станет специальная операция России.

Вооруженные силы России с конца февраля проводят специальную операцию по демилитаризации Украины. При помощи высокоточного оружия они уничтожают военную инфраструктуру соседней страны.