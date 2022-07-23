Байден придумал способ снизить цены на топливо в США за счет России

Стоимость топлива в США существенно снизится после введения потолка цен на российскую нефть. Об этом во время совещания по экономическим вопросам заявил американский лидер Джо Байден, сообщила пресс-служба Белого дома.

Американский лидер подчеркнул, что темпы снижения цен на бензин остаются недостаточно высокими.

«Речь идет о введении глобального потолка цен на нефть из России. Эта мера позволит снизить их доходы и увеличит предложение на американском рынке, уменьшив стоимость топлива», — заявил он.

Помимо этого, Байден назвал высвобождение нефти из стратегического резерва и наращивание добычи способом снизить цены на бензин в США.

Ранее президент США обратился к владельцам заправок, призвав их немедленно снизить цены на топливо. Эта просьба вызвала недоумение у пользователей соцсетей, обвинивших главу государства в некомпетентности и нелогичности.