Байден прибыл в Бельгию на саммиты НАТО и ЕС

Президент США Джо Байден прилетел в Бельгию для участия в саммитах НАТО и Евросоюза. Переговоры пройдут 14 и 15 июня, сообщил бельгийский премьер-министр Александер Де Кроо.

«Добро пожаловать в Бельгию, господин президент!» — написал премьер в Twitter.

По информации издания Libre, самолет американского лидера приземлился вечером 13 июня на авиабазе Мэлсбрук. После непродолжительной беседы с Кроо президент сел в лимузин и отправился в посольство США в Брюсселе. Там Байден остановится на время своего пребывания в стране.

Глава Вашингтона проведет в Бельгии два дня, за время которых встретится с королем Филиппом. Саммит НАТО состоится 14 июня, а на следующий день Байден будет участвовать в саммите ЕС-США. Также в Брюссель уже вылетел министр обороны США Ллойд Остин, который поучаствует в переговорах со странами альянса.

Саммиты будут предшествовать встрече американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. По словам президента России, одной из главных тем переговоров станет кибербезопасность.