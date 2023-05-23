Мир 23 мая 2023, 11:28 Байден прибудет в Финляндию с историческим визитом в начале июля Iltalehti: Байден приедет в Финляндию в начале июля на саммит стран Северной Европы и США РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден посетит Финляндию в начале июля, чтобы принять участие в саммите стран Северной Европы и Соединенных Штатов. Об этом написала финская газета Iltalehti со ссылкой на источники в сфере внешней политики и безопасности.

Летняя встреча станет продолжением предыдущих шести саммитов северных европейских стран. По данным финского издания, участие в мероприятии примут президент Финляндии Саули Ниинисте, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, а также главы правительств Норвегии и Исландии Йонас Гар Стере и Катрин Якобсдоттир.

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Байден может приехать в Хельсинки перед Вильнюсским саммитом НАТО. Он пройдет в Литве 11–12 июля 2023 года.

«Визит, если он будет осуществлен, станет историческим», — отметил автор Iltalehti.

Газета пояснила, что это будет первая за все время поездка президента США в Финляндию, не связанная напрямую с российско-американскими отношениями. При этом визит Байдена все равно станет сильным дипломатическим сигналом Кремлю, обратили внимание источники издания.

Ранее финские пограничники показали забор, который их страна строит на границе с Россией. Его начали возводить после вступления северного государства в НАТО. Бывший член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с «360» назвал строительство такого ограждения напрасной тратой времени и денег.