26 апреля 2023, 04:41
Байден прибудет на саммит G7 в Японии и встречу «четверки» в Австралии
Байден приедет на саммит G7 в Японии 19–21 мая и встречу «четверки» в Австралии 24 мая
Президент США Джо Байден намерен побывать на саммите Группы семи (G7) в Японии 19–21 мая. Также он прибудет на встречу лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США, Япония) в Сиднее 24 мая, сообщила пресс-служба Белого дома.
Американский президент намерен на встрече лидеров «семерки» обсудить «непоколебимую поддержку Группой семи Украины». Еще одной темой станет двойной кризис — продовольственный и климатический». Проходить саммит будет в Хиросиме.
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На встрече «четверки» в Австралии Байден собирается обсудить углубление сотрудничества в экономической сфере.
Власти США усиливают свое влияние в Южной Корее и Японии. Белый дом планирует выделить до 180 тысяч долларов на проведение саммита для молодежи с лидерскими качествами. Этот двухдневный саммит призван поддержать партнерские отношения между США и азиатскими странами на фоне нестабильной обстановки в Индо-Тихоокеанском регионе.
Ранее сообщалось, что Европейский союз подготовил развернутый план развития сотрудничества с дружественными для российской стороны Бразилией, Чили, Нигерией и Казахстаном для усиления изоляции.
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