Байден прекратит строительство стены на границе с Мексикой

Демократ Джо Байден, которого американская пресса объявила избранным президентом США, заявил, что, когда он вступит в должность, не будет построено ни одного фута стены на мексиканской границе, за появление которой так ратовал его соперник на выборах и действующий президент Дональд Трамп.

Телеканал Fox News напомнил, что строительство стены на южной границе стало одним из главных приоритетов правления Трампа. В январе 2020 года было построено 100 миль (161 км), к октябрю длина стены выросла до 400 миль (643 км). Администрация Трампа планировала до конца года построить еще 50 миль (80 км).

«Его одержимость строительством стены никак не помогает решить проблемы безопасности, при этом обходясь налогоплательщикам в миллиарды долларов», — считает Байден. Он подчеркнул, что большая часть контрабанды из Мексики поступает через законные порты.

Политолог Наталья Елисеева предсказала, что Джо Байден, когда придет к власти, смягчит миграционную политику, будет сглаживать углы и попытается сбалансировать интересы разных представителей американского общества.