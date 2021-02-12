Байден прекратил строительство стены на границе с Мексикой

Президент США Джо Байден завершил финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Об этом сообщил Daily Storm.

Также он отменил режим ЧС в этом регионе, благодаря которому можно было направлять туда дополнительные деньги. Президент назвал этот неоправданным.

«Я также заявляю, что политика моей администрации не предполагает направления денег американских налогоплательщиков на строительство пограничной стены», — рассказал Байден.

Выступая в министерстве обороны, президент США Джозеф Байден заявил, что без колебаний применит силу, если это потребуется для защиты интересов Соединенных Штатов. Но подчеркнул, что она должна быть не первым, а последним средством в диалоге.

Байден заявил в Пентагоне, что военную силу надо применять только в крайних случаях. Миссия Вашингтона состоит в сдерживании агрессии врагов.

Президент США подчеркнул, что как верховный главнокомандующий никогда не будет колебаться в использовании силы «для защиты жизненно важных интересов американского народа и <…> союзников по всему миру, когда это необходимо». Хотя к этой невероятной ответственности никогда не будет относиться с легкостью.