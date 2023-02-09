Мир 09 февраля 2023, 11:00 Байден предупреждал Си Цзиньпина о возможном прекращении инвестиций из-за поддержки России Президент Байден: Си Цзиньпин предупрежден о возможном прекращении инвестиций из-за СВО Unsplash

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Американский лидер Джо Байден заявил, что летом прошлого года предупредил руководителя Китая Си Цзиньпина о возможности прекращения инвестирования в страну. По его словам, это может произойти при поддержке России, проводящей спецоперацию на Украине. Эту версию глава Белого дома представлял в интервью американскому телеканалу PBS.

«У этого человека огромные проблемы. У него также большой потенциал. Но пока в экономике у него дела идут не слишком хорошо», — сказал Байден, говоря о Си Цзиньпине.

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Американский лидер заявил, что все ожидали поддержки Китаем России по СВО, но это не так.

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«На самом деле, я звонил ему летом, чтобы сказать: „Это не угроза, это замечание. Посмотрите, что произошло с Россией“, — добавил он.

Глава Белого дома указал на то, что из России ушли 600 компаний: начиная от McDonald’s и заканчивая Exxon Mobil. По его версии, он указал китайскому лидеру на то, что ранее тот говорил о важности отношений США и КНР.

«Так кто будет инвестировать в Китай, если вы будете участвовать в таком же деле?» — задал вопрос Байден.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что Джо Байден попадет в учебник истории как террорист.