Мир 08 июля 2023, 13:45 Байден предупредил Си Цзиньпина после встречи с Путиным Байден напомнил Си Цзиньпину после встречи с Путиным о зависимости Китая от Запада РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден посоветовал председателю КНР Си Цзиньпину «быть осторожным» после его поездки в Москву. Слова американского лидера привело агентство Reuters.

«Я сказал, что это не было угрозой. Это наблюдение», — объяснил свои слова президент.

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Байден отметил, что напомнил китайскому коллеге о зависимости его страны от Запада.

«После начала украинского конфликта Россию покинули более 600 американских корпораций. А экономика Китая на данный момент еще более зависит от Запада, чем у России», — добавил глава Белого дома.

Си Цзиньпин посещал Россию в марте. После переизбрания на третий срок председателя КНР это была его первая зарубежная поездка. Путин и Си в личной беседе обсудили сотрудничество государств, а также подписали совместное заявление об основных направлениях экономического сотрудничества России и Китая до 2030 года.