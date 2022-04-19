Байден предупредил Обаму о планах пойти на второй срок
The Hill: Байден предупредил Обаму, что снова будет баллотироваться в президенты США
Действующий президент США всерьез задумал пойти на второй срок, сообщило издание The Hill. Он даже предупредил об этом своего однопартийца Барака Обаму.
Байден уже признавался, что хотел бы участвовать в президентских выборах 2024 года, однако говорил об этом гипотетически. Теперь же, уверены инсайдеры, принято окончательное решение.
«Признание Обамы является последним признаком того, что Байден, вероятно, будет баллотироваться на второй срок», — сообщил источник издания.
Другой осведомитель подтвердил, что действующий президент, несмотря на недовольство многих американцев, является самым очевидным кандидатом от демократов. В марте, по сообщению РИА ФАН, рейтинг неодобрения Байдена достиг 54%.
Новость о том, что Байден предупредил Обаму об участии в выборах, может подогреть слухи о «теневом президентстве» последнего. Американцы активно обсуждают случайную оговорку Обамы, назвавшего Байдена вице-президентом, и несостоятельность нынешнего американского лидера на своем посту.