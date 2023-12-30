Мир 30 декабря 2023, 00:58 Байден предупредил об угрозах для НАТО из-за украинского конфликта Президент США Байден: украинский конфликт угрожает НАТО РИА «Новости»

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НАТО рискует столкнуться с угрозами из-за конфликта на Украине. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Джо Байден, чьи слова привело РИА «Новости».

Американский лидер прокомментировал действия ВС РФ на Украине. Он назвал воздушный удар российских войск самым крупным с начала специальной операции. По словам Байдена, армия РФ использовала дроны и гиперзвуковые ракеты, многие из которых якобы перехватили переданные США системы ПВО. В связи с этим американцы «могут гордиться поддержкой Украины».

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Однако Соединенные Штаты не смогут поставлять оружие ВСУ, пока конгресс не предпримет необходимые для этого действия в новом году.

«Ставки выходят за пределы Украины. Это влияет на НАТО, безопасность Европы и дальнейшие трансатлантические отношения», — сказал Байден.

Он добавил, что РФ якобы «угрожает» некоторым союзникам альянса, что повышает риски вовлечения США в конфликт.

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов ранее заявил, что американцы боятся признать большой успех российской армии и предпочитают «выворачивать наизнанку» ситуацию на Украине.