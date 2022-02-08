facebook_pixel
    08 февраля 2022, 01:01

    Байден предупредил о судьбе «Северного потока — 2» в случае вторжения РФ на Украину

    Байден: в случае вторжения РФ на Украину «Северного потока — 2» «не будет»

    Алексей Иванчин

    В том случае, если Россия вторгнется на Украину, США не допустят запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил американский президент Джо Байден в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Его слова привел ТАСС.

    «Вторжением России будет считаться пересечение танками или военными границы Украины. Тогда „Северного потока — 2“ больше не будет», — объяснил Байден.

    При этом он отказался уточнить, каким образом Штаты добьются подобного результата, если он зависит не от них, а от Германии.

    «Я обещаю, что мы сможем это сделать», — подчеркнул американский лидер.

    Запуск газопровода «Северный поток — 2» может произойти после получения компанией Nord Stream 2 AG регистрации в качестве независимого транспортного оператора. В ноябре 2021 года Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации в связи с вопросами организационно-правового характера.

    В конце декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и ее партнеры выполнили свою задачу по созданию газопровода, поэтому теперь слово за европейцами.

    Ранее Еврокомиссия заявила об условии для запуска «Северного потока — 2».