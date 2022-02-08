В том случае, если Россия вторгнется на Украину, США не допустят запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил американский президент Джо Байден в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Его слова привел ТАСС.

«Вторжением России будет считаться пересечение танками или военными границы Украины. Тогда „Северного потока — 2“ больше не будет», — объяснил Байден.

При этом он отказался уточнить, каким образом Штаты добьются подобного результата, если он зависит не от них, а от Германии.

«Я обещаю, что мы сможем это сделать», — подчеркнул американский лидер.

Запуск газопровода «Северный поток — 2» может произойти после получения компанией Nord Stream 2 AG регистрации в качестве независимого транспортного оператора. В ноябре 2021 года Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации в связи с вопросами организационно-правового характера.

В конце декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и ее партнеры выполнили свою задачу по созданию газопровода, поэтому теперь слово за европейцами.

Ранее Еврокомиссия заявила об условии для запуска «Северного потока — 2».