Байден предупредил о росте преступности после снятия ковидных ограничений

Постепенное снятие ограничений, которые ввели из-за пандемии, может вызвать рост преступности в США. Такое мнение высказал американский лидер Джо Байден.

«[Уровень] преступности традиционно растет летом. По мере того как мы выходим из этой пандемии <…>, традиционный летний всплеск преступности может быть более ярко выраженным, чем обычно», — сказал он во время выступления в Белом доме. Его процитировал ТАСС.

Администрация США 23 июня раскрыла стратегию по борьбе с преступностью в стране. Представляя новую стратегию, президент пообещал усилить преследование нарушающих закон торговцев оружием. Он сказал, что будет продемонстрирована нулевая терпимость по отношению к продавцам оружия. Им не надут «продавать смерть» на улицах.

В заявлении Белого дома сказано, что число убийство в крупных американских городах в 2020 году увеличилось на 30% по сравнению с предыдущем годом. Число нападений с применением огнестрельного оружия возросло на 8%. Также на 24% стало больше убийств. Среди пострадавших от насилия намного больше афроамериканцев.