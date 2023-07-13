Мир 13 июля 2023, 18:37 Байден предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО во время конфликта Байден: вступление Украины в НАТО во время конфликта спровоцировало бы третью мировую www.slon.pics / Freepik

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Если бы Украина стала членом НАТО во время конфликта, это привело бы к началу третьей мировой войны. Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной с финским коллегой Саули Ниинисте пресс-конференции, сообщил ТАСС.

Ни одна страна, участвующая в вооруженном конфликте, не может вступать в НАТО, подчеркнул Байден.

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«Потому что это гарантирует, что мы окажемся в состоянии войны, третьей мировой войны», — предупредил президент США.

Хельсинки стал финальным пунктом поездки американского лидера по Европе. Во время турне он также посетил столицы Великобритании и Литвы. В Вильнюсе Байден принял участие в саммите Североатлантического альянса.

На съезде в столице Литвы НАТО принял решение не приглашать Украину в блок, не называть конкретных сроков ее принятия в альянс, а также выдвинуть стране условия для ее возможного членства. Это возмутило президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал ситуацию беспрецедентной и абсурдной.

После критики со стороны украинского лидера корреспондентка Europe Diplomatic Анна ван Денски назвала его капризной примадонной. По словам журналистки, у Зеленского стало меньше друзей.