По предварительной информации, свои планы Байден озвучит во время посещения Госдепартамента, где он встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном. Это мероприятие было анонсировано ранее.

Президент планирует также подписать ряд указов в области внешней политики. Речь идет о документе, обеспечивающем формирование рабочей группы по воссоединению семей мигрантов, которые были разлучены в президентство Дональда Трампа, утверждает источник.

Советник нового президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что отношения между Россией и Америкой при правлении Джо Байдена будут сложными. Советник также назвал ряд обвинений, которые Америка собирается предъявить России. В их числе — ситуация вокруг Алексея Навального, а также «вмешательство в выборы» и предполагаемые награды за головы американских солдат в Афганистане. все эти обвинения России неоднократно опровергала.