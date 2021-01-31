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    31 января 2021, 07:17

    Байден представит 1 февраля новую концепцию внешней политики США — СМИ

    Анастасия Калинина

    Новый президент США Джо Байден выступит в понедельник, 1 февраля, с новой концепцией внешней политики. Об этом сообщил NBC со ссылкой на источник в американской администрации.
    Байден представит 1 февраля новую концепцию внешней политики США — СМИ

    По предварительной информации, свои планы Байден озвучит во время посещения Госдепартамента, где он встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном. Это мероприятие было анонсировано ранее.

    Президент планирует также подписать ряд указов в области внешней политики. Речь идет о документе, обеспечивающем формирование рабочей группы по воссоединению семей мигрантов, которые были разлучены в президентство Дональда Трампа, утверждает источник.

    Советник нового президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что отношения между Россией и Америкой при правлении Джо Байдена будут сложными. Советник также назвал ряд обвинений, которые Америка собирается предъявить России. В их числе — ситуация вокруг Алексея Навального, а также «вмешательство в выборы» и предполагаемые награды за головы американских солдат в Афганистане. все эти обвинения России неоднократно опровергала.