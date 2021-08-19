Байден предположил, что «Аль-Каида»* скоро вернется в Афганистан

Президент США Джо Байден считает, что после захвата Афганистана «Талибаном»* «Аль-Каида»* вернется в страну раньше, чем планировалось. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Он отметил, что для США угроза исходит из других стран сильнее, чем из Афганистана.

«Значительно большая угроза для США исходит из Сирии, из Восточной Африки, чем из гор Афганистана. И мы сохраняем возможности уничтожить ее издалека», — считает Байден.

Представитель «Талибана»* Сухейл Шахин заявил, что «Аль-Каиде»* будет позволено действовать на территории страны.

*«Талибан», «Аль-Каида» — террористические организации, запрещеннае в России.