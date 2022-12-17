Мир 17 декабря 2022, 00:56 Байден предотвратил шатдаун, подписав недельный бюджет США Байден подписал недельный бюджет США, продлив работу правительства до 23 декабря

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Президент США Джо Байден подписал недельный бюджет страны — с 16 до 23 декабря. Об этом сообщили на сайте американской администрации.

Это необходимо было сделать, чтобы не допустить так называемый шатдаун. В США финансовый шатдаун означает прекращение работы госучреждений из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий год.

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Подписав документ, Байден выделил средства федеральным органам и продлил работу правительства еще на неделю.

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За это время законодатели должны успеть согласовать полноценный бюджет на будущий год.

Журналист 19FortyFive Брент Иствуд подсчитал, что США суммарно оказали Украине помощь на 68 миллиардов долларов. В середине ноября администрация Байдена запросила у конгресса еще 37,7 миллиарда. Это около 12% годового бюджета США на нужды Пентагона. Иствуд считает, что США вскоре может перестать тратить столько денег на Украину, особенно если конфликт не начнет движение в сторону мирных переговоров.