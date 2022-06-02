Байден предложил закупать нефть из России по сниженной цене

Санкции подействовали на американскую экономику. На фоне роста цен на бензин президент США Джо Байден предложил продолжить покупку нефти в России, но по сниженной цене. Об этом сообщило РИА «Новости».

Он рассказал журналистам, что США с союзниками из Европы ищут способы сдержать рост цен на топливо. Они подскочили на фоне введенных ими же антироссийских санкций. Рассматриваются разные варианты.

«Идут активные размышления, что можно сделать. Может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене», — сказал Джо Байден.

Члены Евросоюза согласовали шестой пакет антироссийских санкций, который включил частичное нефтяное эмбарго и отключение Сбербанка от SWIFT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что эти ограничения скажутся на всем мировом энергетическом рынке. Тем временем в правительстве США произошел раскол из-за позиции по отношению к санкциям. Одни чиновники требуют их ужесточить, другие опасаются слишком серьезных последствий для экономики.