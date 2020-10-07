Байден предложил отменить дебаты из-за болезни Трампа

Второй раунд дебатов, намеченный на 15 октября, нужно будет отменить, если президент США Дональд Трамп к тому времени не вылечится от коронавируса. Об этом заявил его основной соперник на выборах Джо Байден.

«Я думаю, что если у него все еще будет COVID, нам не следует проводить дебаты», — сказал Байден журналистам.

Политик добавил, что мероприятие должно проводиться в соответствии с «очень строгими правилами», и что он будет следовать советам своих врачей, «если и когда» Трамп появится на дебатах.

1 октября у Трампа и его жены Малании диагностировали коронавирус. Выходные глава государства провел в военном госпитале, затем вернулся в Белый дом. Трамп объявил, что чувствует себя «лучше, чем 20 лет назад», и призвал не бояться COVID-19. При этом он приостановил участие в президентской гонке до 11 октября.

Трамп и Байден уже встречались на дебатах 29 сентября. Второй раунд должен пройти 15 октября, завершающий — 22 октября.

Выборы в США состоятся 3 ноября. Помимо президента американцы изберут новый состав Палаты представителей, треть Сената, а также 13 губернаторов штатов.