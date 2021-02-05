Байден предложил назначить Пауэр на пост главы USAID

Президент США Джо Байден внес на рассмотрение Сената кандидатуру бывшего постпреда страны при ООН Саманты Пауэр. Он предложил сделать ее главой Агентства по международному развитию (USAID).

«Кандидатура направлена в Сенат: Саманта Пауэр выдвигается на должность руководителя USAID», — сообщила пресс-служба Белого дома.

Байден объявил о решении выдвинуть на должность Пауэр в середине января. Теперь ее кандидатуру должна одобрить верхняя палата. Профильный комитет Сената назначит дату слушаний, на которых Пауэр будет отвечать на вопросы законодателей.

Ранее Байден предложил Сенату назначить на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) бывшего американского посла в России Уильяма Бернса, пишет RT.

Саманта Пауэр — 50-летняя уроженка Ирландии. Она является профессором Гарвардского университета и лауреатом Пулитцеровской премии 2003 года. С 2013 по 2017 год была постоянным представителем США при ООН. Также была советником Барака Обамы по вопросам внешней политики в период его предвыборной кампании. Пауэр вошла в список 100 самых влиятельных людей планеты.