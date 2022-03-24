Байден предложил исключить Россию из G20
Президент США Байден поддержал исключение России из G20
Президент США Джо Байден выступил за исключение России из «Большой двадцатки». На пресс-конференции в Брюсселе он предложил дать Украине возможность участвовать во встречах G20.
Байден подтвердил, что вопрос поднимали на обсуждении и он лично интересовался вероятностью такого развития событий. Слова американского лидера привело РИА «Новости».
«Мой ответ: да. Это зависит от G20», — заявил Байден в ответ на вопрос о его отношении к исключению РФ из «Большой двадцатки».
Президент США также признал, что последствия антироссийских санкций испытают на себе в том числе европейские страны.
Идею исключить Россию из G20 озвучила Польша, которая надеется занять место страны в группе. В Соединенных Штатах уже выказывали поддержку этой инициативе, но ссылались на необходимость обсудить вопрос с государствами-партнерами.
Однако самое страшное, что ждет РФ — отсутствие приглашения на очередной саммит. А его участники лишатся возможности обсуждать вопросы с участием российской стороны.