Байден предложил исключить Россию из G20

Президент США Джо Байден выступил за исключение России из «Большой двадцатки». На пресс-конференции в Брюсселе он предложил дать Украине возможность участвовать во встречах G20.

Байден подтвердил, что вопрос поднимали на обсуждении и он лично интересовался вероятностью такого развития событий. Слова американского лидера привело РИА «Новости».

«Мой ответ: да. Это зависит от G20», — заявил Байден в ответ на вопрос о его отношении к исключению РФ из «Большой двадцатки».

Президент США также признал, что последствия антироссийских санкций испытают на себе в том числе европейские страны.

Идею исключить Россию из G20 озвучила Польша, которая надеется занять место страны в группе. В Соединенных Штатах уже выказывали поддержку этой инициативе, но ссылались на необходимость обсудить вопрос с государствами-партнерами.

Однако самое страшное, что ждет РФ — отсутствие приглашения на очередной саммит. А его участники лишатся возможности обсуждать вопросы с участием российской стороны.