Байден предъявил претензии Путину по пожарам в тундре

Президент США Джо Байден резко отозвался о том, что России и Китая не было на прошедшей встречи лидеров стран «Большой двадцатки» G20 в Риме. Американский лидер заявил, что от российского президента Владимира Путина нет информации о том, как он собирается бороться с экологическими и климатическими вызовами.

Под основную критику Байдена попал Китай. Президент заявил, что КНР претендует на роль мирового лидера, но при этом не собирается участвовать в таких важных международных форумах, как G20.

«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать», — сказал Байден. Его цитату опубликовало РИА Новости.

Ранее Байден уже выражал свое разочарование по поводу отсутствия на саммите России и Китая. Он заявил, что это говорит о нежелании стран брать на себя обязательства по изменениям климата на планете. По его словам, в ходе встречи лидерам стран удалось добиться значительного прогресса по этому вопросу, и скоро он станет заметным.