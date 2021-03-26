Байден позвал Путина и Цзиньпина на саммит по климату

В США состоятся первые переговоры по климату при администрации Джо Байдена. Американский президент решил пригласить на них российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

В Вашингтоне надеются, что диалог позволит «сформировать, ускорить и углубить глобальные усилия по сокращению опасного для климата загрязнения ископаемым топливом». Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на официальных лиц.

«Президент стремится возродить в США форум крупнейших экономик мира по вопросам климата, который проходил при Джордже Буше и Барак Обаме», — указано в материале.

Приглашения на переговоры получили 40 человек: лидеры наиболее пострадавших от климатических изменений государств и представители других стран.

Саммит по вопросам борьбы с изменением климата состоится 22–23 апреля.

Примерно через 10 лет, опасаются в ЮНЕСКО, в мире возникнет дефицит водных ресурсов. Их нехватка к 2030 году составит порядка 40%. Недостаток воды наблюдается уже сейчас, поэтому подобный сценарий развития событий вполне реален.