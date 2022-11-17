17 ноября 2022, 03:21
Байден поздравил республиканцев с получением контроля над Палатой представителей
Президент Байден поздравил республиканцев с получением большинства в Палате представителей
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поздравил лидера республиканцев Кевина Маккарти с получением большинства в Палате представителей конгресса США. Глава Белого дома заявил о готовности работать с ними.
«Я поздравляю лидера Маккарти с получением большинства», — говорится в письменном заявлении американского президента.
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Байден, который представляет демократов, заверил, что готов взаимодействовать с республиканцами во благо простых американцев.
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Выборы в Конгресс США прошли 8 ноября. По предварительным итогам республиканцы побеждают с небольшим перевесом. Стране предрекают серьезный раскол.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предварительные выборы в Конгресс не изменят позицию США в отношении Украины. Несмотря на разные точки зрения демократов и республиканцев, большинство поддерживает продолжение оказания военной помощи украинскому руководству, заявил Столтенберг.
Американский блогер Дмитрий Орлов сравнил выборы в конгресс с театральным действом. Имеются статистические доказательства, что пожелания трудящихся не влияют на ход событий и на принятие политических решений в Штатах.
Конгресс США
Джо Байден
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