Важное 17 ноября 2022, 03:21 Байден поздравил республиканцев с получением контроля над Палатой представителей Президент Байден поздравил республиканцев с получением большинства в Палате представителей Президент США Джо Байден / РИА «Новости»

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поздравил лидера республиканцев Кевина Маккарти с получением большинства в Палате представителей конгресса США. Глава Белого дома заявил о готовности работать с ними.

«Я поздравляю лидера Маккарти с получением большинства», — говорится в письменном заявлении американского президента.

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Байден, который представляет демократов, заверил, что готов взаимодействовать с республиканцами во благо простых американцев.

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Выборы в Конгресс США прошли 8 ноября. По предварительным итогам республиканцы побеждают с небольшим перевесом. Стране предрекают серьезный раскол.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предварительные выборы в Конгресс не изменят позицию США в отношении Украины. Несмотря на разные точки зрения демократов и республиканцев, большинство поддерживает продолжение оказания военной помощи украинскому руководству, заявил Столтенберг.

Американский блогер Дмитрий Орлов сравнил выборы в конгресс с театральным действом. Имеются статистические доказательства, что пожелания трудящихся не влияют на ход событий и на принятие политических решений в Штатах.