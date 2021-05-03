Байден поздравил православных с Пасхой

Президент Америки Джо Байден поздравил всех православных христиан с Пасхой. Информация об этом появилась на официальном сайте Белого дома.

«Мы [президент и первая леди США Джилл Байден] желаем благословенной Пасхи православным христианам всего мира, празднующим Воскресение Христово и торжество света над тьмой», — говорится в заявлении Байдена.

Он также выразил солидарность со всеми представителями православного сообщества, которые подвергались гонениям за свою веру, а также теми, кто находится под угрозой сегодня. Президент отметил, что США будут продолжать работать над защитой свободы религии как внутри страны, так и по всему миру.

Глава российского государства Владимир Путин ранее тоже поздравил православных с праздником. Он отметил плодотворную и востребованную работу Русской православной церкви и других конфессий. Их деятельность, считает президент, направлена на поддержание мира и согласия в стране. Помимо этого, президент подчеркнул важность подвижнического служения церкви, которое стало особенно актуально в нынешнее время.