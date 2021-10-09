Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира

Американский президент Джо Байден поздравил главного редактора «Новой газеты» и филиппинскую журналистку Марию Ресса с получением Нобелевской премией мира. Информация об этом появилась на сайте Белого дома.

«Я аплодирую нобелевскому комитету за признание необычайной работы Рессы и Муратова и привлечение большего внимания к растущему давлению на журналистов, свободную прессу и свободу выражения мнений по всему миру», — сказано в заявлении.

Байден отметил, что как и многие журналисты по всему миру, Ресса и Муратов «неустанно и бесстрашно» следовали за фактами. Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков накануне тоже поздравил с Нобелевской премией. Представитель Кремля подчеркнул, что главный редактор последовательно работает по своим идеалам, он также привержен своим идеалам, а еще он талантлив и смел.

С присуждением премии Муратова также поздравил пресс-секретарь глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

За все время премию мира в России получили три человека: советский ученый Андрей Сахаров, первый президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.