Байден повторил антирекорд Трампа спустя 100 дней своего президентства

Спустя 100 дней после своего вступления в должность президента США Джо Байден повторил антирекорд экс-лидера Америки Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Hill со ссылкой на исследование The Washington Post и ABC News.

Все дело в том, что рейтинг Байдена продолжает снижаться с каждым днем. В ходе проведенного опроса 52% американцев заявили, что отчасти одобряют действия, предпринятые Байденом за 100 дней президентства. Еще 42% заявили, что категорически недовольны новым главой государства. Демократ Джо Байден вступил в должность 20 января.

Пока только Дональд Трамп из последних предшественников Байдена имеет еще более низкий рейтинг одобрения на данном этапе президентства. У Трампа незадолго до наступления 100 дней пребывания на высоком посту рейтинг одобрения его работы составлял 42%. После, по результатам нескольких опросов, этот рейтинг упал до 36%.

Накануне президент США Джо Байден выпустил официальное заявление о признании геноцида армян. Байден заявил, что в начале XX века в Османской империи полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть. Премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил его слова.