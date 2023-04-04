Мир 04 апреля 2023, 04:28 Байден «потерял» чиновника на выступлении в Миннесоте Байден прервал выступление, «потеряв» мэра Миннеаполиса Фрея РИА «Новости»

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Во время выступления на заводе в Миннесоте президент США Джо Байден «потерял» мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея. Трансляцию мероприятия вел телеканал Fox Business.

«Мэры городов-побратимов тоже здесь. Джейкоб Фрей из Миннеаполиса. Где ты, Джейкоб? Он был здесь. Думаю, он был в курсе, что я выступаю», — прервал выступление американский лидер, чтобы найти потерянного чиновника.

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Байден растерянно озирался, но так и не смог отыскать среди присутствовавших Фрея. Мэр Миннеаполиса не откликнулся на обращение Байдена, так как его не было среди политиков. Странное поведение американского лидера отметил в Twitter Национальный комитет Республиканской партии.

Ранее Байден заявил, что трансгендерные американцы «формируют душу нации». Президент отметил, что с первого дня его администрация работала над пресечением неравенства и выступала за то, чтобы трансгендерные люди, а также все сообщество ЛГБТК+ могли жить безопасно и открыто.