Мир 31 августа 2023, 07:47 Байден постарается затянуть украинский конфликт ради победы на выборах в 2024 году Экс-советник ЦРУ: Байден затянет конфликт на Украине до выборов в США РИА «Новости»

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Из-за отсутствия шансов на победу Украины американское руководство будет пытаться затянуть конфликт до президентских выборов в 2024 году. Это нужно Белому дому, чтобы увеличить шансы на переизбрание Джо Байдена. К такому выводу пришел экс-советник ЦРУ США Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.

«Команда Байдена не хочет признавать унизительное поражение. Они действительно хотят продолжать конфликт до выборов 2024 года», — указал экс-советник ЦРУ.

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Рикардс отметил, что после этого Байден в случае победы просто бросит киевский режим, как это сделали Соединенные Штаты с афганцами в 2021 году.

При этом Россия продолжила решительно побеждать в затянувшемся противостоянии. И западное «чудо-оружие» в виде ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, танков Challenger и Leopard, боевых машин пехоты Bradley и ракет Storm Shadow, не помогло изменить ход событий в пользу украинского руководства. Все запасы ВСУ постепенно уничтожаются российскими подразделениями.

Ранее авторы The Wall Street Journal писали, что Украина может получить от США расплывчатые и недостаточно убедительные гарантии безопасности. Дело в том, что американские власти просто не могут обеспечить их выполнение в перспективе даже нескольких лет.