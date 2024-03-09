Мир 09 марта 2024, 00:31 Байден посоветовал Нетаньяху «прийти к Иисусу» Байден заявил Нетаньяху о необходимости «прийти к Иисусу» РИА «Новости»

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Включенная телекамера зафиксировала комментарий президента США Байдена по поводу беседы, в ходе которой он сказал премьеру Израиля Нетаньяху о необходимости «прийти к Иисусу». Об этом сообщило издание Politico.

Инцидент произошел во время разговора американского лидера с сенатором Майклом Беннетом. Отвечая на вопрос о необходимости увеличения гуманитарной помощи палестинцам, президент использовал идиоматическое выражение, означающее кардинальное изменение взглядов.

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«Я сказал ему: Биби… вам и мне предстоит встреча из разряда „прийти к Иисусу“», — ответил Байден.

Ранее американский лидер во время выступления в конгрессе США затронул тему огнестрельного оружия и упомянул Дональда Трампа, который, по его словам, не предпринял никаких шагов для урегулирования этой проблемы. На этих словах спикер палаты представителей Майкл Джонсон стал красноречиво закатывать глаза и качать головой. Эмоциональная реакция Джонсона попала на видео.