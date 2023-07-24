Мир 24 июля 2023, 10:24 Байден посоветовал Нетаньяху не форсировать судебную реформу Президент Байден: Израилю надо не форсировать судебную реформу, а консолидировать общество Общественное достояние / Википедия

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Американский президент Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не форсировать судебную реформу, а работать над консолидацией общества. Такое заявление лидер США сделал в беседе с порталом Axios.

Байдент заявил, что Нетаньяху не должен продвигать запланированное голосование в израильском Кнессете по законопроекту, который является частью правительственной реформы судебной системы.

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Американский лидер обеспокоен законодательством и его потенциальными последствиями. По его мнению, проект в нынешнем виде ведет к разобщенности израильского общества.

«Пентагон обеспокоен тем, что кризис, с которым столкнулись израильские военные, может иметь негативные последствия для стратегии сдерживания Израиля», — написало издание.

Тысячи израильских резервистов, в том числе летчики-истребители и сотрудники подразделений разведки, кибербезопасности сказали, что не прибудут на службу, если законопроект, ограничивающий возможности Верховного суда страны рассматривать действия правительства, будет принят в Кнессете, написал Axios.

Массовые протесты против судебной реформы, продвигаемой правительством Нетаньяху, начались на территории всего Израиля. Противники проекта проводят массовые митинги протеста уже несколько недель подряд. Протестующие пытаются заблокировать крупные автомобильные дороги, в Тель-Авиве перекрывали движение на нескольких улицах, писал «Интерфакс».

В субботу, 22 июля, тысячи протестующих пришли к парламенту в Иерусалиме. Полиции пришлось перекрыть несколько улиц и площадей. Власти города приняли повышенные меры безопасности.