30 апреля 2023, 12:14
Байден посмеялся над увольнением Такера Карлсона с Fox News
Президент США Джо Байден высмеял увольнение ведущего Такера Карлсона с канала Fox News
Президент США Джо Байден посмеялся над увольнением популярного телеведущего Такера Карлсона с телеканала Fox News. Об этом сообщило издание Huffpost.
Президент начал рассуждать о победах США в последние годы, упомянув Карлсона.
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«Нам есть чем гордиться: исторические достижения в законодательных органах, трансформация экономики, вакцинация нации. Но наша работа еще далеко не закончена. Точнее, я имею в виду, она закончена для Такера Карлсона», — сказал он.
После реплики Байдена в зале повисло неловкое молчание, но потом присутствующие сдержанно рассмеялись.
«А чего вы охаете? Словно считаете это неразумным», — обратился президент к тем, кто открыто выразил неудовольствие его шуткой.
Об уходе Карлсона с канала Fox News стало известно 24 апреля. Это событие порадовало Пентагон, представители которого язвительно пожелали телеведущему «удачи на новом месте».
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