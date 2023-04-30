Мир 30 апреля 2023, 12:14 Байден посмеялся над увольнением Такера Карлсона с Fox News Президент США Джо Байден высмеял увольнение ведущего Такера Карлсона с канала Fox News Викимедиа

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Президент США Джо Байден посмеялся над увольнением популярного телеведущего Такера Карлсона с телеканала Fox News. Об этом сообщило издание Huffpost.

Президент начал рассуждать о победах США в последние годы, упомянув Карлсона.

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«Нам есть чем гордиться: исторические достижения в законодательных органах, трансформация экономики, вакцинация нации. Но наша работа еще далеко не закончена. Точнее, я имею в виду, она закончена для Такера Карлсона», — сказал он.

После реплики Байдена в зале повисло неловкое молчание, но потом присутствующие сдержанно рассмеялись.

«А чего вы охаете? Словно считаете это неразумным», — обратился президент к тем, кто открыто выразил неудовольствие его шуткой.

Об уходе Карлсона с канала Fox News стало известно 24 апреля. Это событие порадовало Пентагон, представители которого язвительно пожелали телеведущему «удачи на новом месте».