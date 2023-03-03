Мир 03 марта 2023, 05:02 Байден посмеялся, комментируя смерть двух детей от наркотиков Байден с улыбкой рассказал о смерти двух детей от наркотика фентанила Викимедиа

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Президент США Джо Байден посмеялся, рассказывая о смерти двух американских детей от наркотика фентанила. Повод для шутки глава Белого дома нашел, выступая во время партийного собрания демократов в Балтиморе. Видео с выступления опубликовало издание The New York Post.

На днях член палаты представителей Марджори Тейлор Грин обвинила Байдена в том, что из-за его политики по теме наркотиков в стране умерли двое детей. Они отравились фентанилом. Президент США решил прокомментировать эти обвинения.

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«Она (Грин — прим. ред.) очень конкретно изъяснилась, комментируя слова матери, которая потеряла двух детей из-за фентанила, обвинив меня в том, что их убил я. Самое интересное, что фентанил, который они приняли, появился при предыдущей администрации», — с усмешкой сообщил Байден.

Американский лидер отказался развивать эту тему.

Между тем, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, общее число смертей в США от передозировки наркотиками только за один год — с 2019-го по 2020-й — выросло на 30%. В основном, по причине отравления фентанилом.

Ранее президент США Джо Байден на мероприятии в Белом доме неудачно пошутил, назвав белых американцев дураками. Эта шутка разозлила не только участников встречи, но и увидевших публикации в СМИ американцев.