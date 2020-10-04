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    04 октября 2020, 18:29

    Байден после теледебатов оторвался от Трампа по уровню поддержки на 14%

    Андрей Иванов

    53% американцев поддержали бы Джо Байдена, если бы выборы состоялись прямо сейчас. После теледебатов с Дональдом Трампом в Кливленде демократ оторвался от своего конкурента на 14%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели по заказу The Wall Street Journal и NBC.
    Байден после теледебатов оторвался от Трампа по уровню поддержки на 14%

    Согласно исследованию, Байден набрал популярности на первых теледебатах с Трампом, которые состоялись в конце сентября в Кливленде (штат Огайо). Прямо сейчас за Байдена проголосовали бы 53% респондентов, а за Трампа — всего 39% принявших участие в опросе.

    В социологическом исследовании приняли участие 800 зарегистрированных избирателей сразу после дебатов.

    Президент США Дональд Трамп на время выбыл из предвыборной гонки — у него выявили COVID-19. Сейчас американский лидер находится в военном госпитале. Он продолжает работать и надеется в скором времени продолжить избирательную кампанию.

    Первые теледебаты Байдена и Трампа прошли в начале этой недели. Оппоненты хамили друг другу и обзывались. Демократ назвал республиканца «щенком Путина» и обвинил в лояльном отношении к России.

    Новости SMI.FM