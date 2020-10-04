Байден после теледебатов оторвался от Трампа по уровню поддержки на 14%

Согласно исследованию, Байден набрал популярности на первых теледебатах с Трампом, которые состоялись в конце сентября в Кливленде (штат Огайо). Прямо сейчас за Байдена проголосовали бы 53% респондентов, а за Трампа — всего 39% принявших участие в опросе.

В социологическом исследовании приняли участие 800 зарегистрированных избирателей сразу после дебатов.

Президент США Дональд Трамп на время выбыл из предвыборной гонки — у него выявили COVID-19. Сейчас американский лидер находится в военном госпитале. Он продолжает работать и надеется в скором времени продолжить избирательную кампанию.

Первые теледебаты Байдена и Трампа прошли в начале этой недели. Оппоненты хамили друг другу и обзывались. Демократ назвал республиканца «щенком Путина» и обвинил в лояльном отношении к России.