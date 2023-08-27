Мир 27 августа 2023, 23:51 Байден после стрельбы во Флориде призвал искоренить расизм в США РИА «Новости»

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Американский лидер Джо Байден призвал остановить в стране идею «белого превосходства» после нового случая массовой стрельбы на почве расизма. Заявление президента США опубликовали на сайте Белого дома.

Ранее три афроамериканца погибли при стрельбе в магазине Dollar General в американском городе Джексонвилле. Как сообщили сотрудники местной полиции, мужчина зашел в помещение с пистолетом и штурмовой винтовкой AR-15, а потом начал стрелять. Перед этим он оставил записки с расистским содержанием. Сам нападавший оказался белым мужчиной в возрасте около 20 лет. После происшествия он свел счеты с жизнью.

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Ранее расистская шутка Байдена разозлила белых американцев. Ситуация произошла на мероприятии по случаю Месяца черной истории. В тот момент глава США жаловался, что темнокожий лидер меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис перестал контактировать с ним. В своей речи Байден произнес фразу: «Может, я и белый мальчик, но я не дурак». Жители США посчитали эту шутку неуместной и раскритиковали своего президента в соцсетях.