Байден после победы на выборах пересадит чиновников на электромобили

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден на встрече с последователями пообещал в случае победы на выборах пересадить федеральных чиновников на электромбили и сделать все для того, чтобы госведомства закупали только произведенные в США товары.

Об этом Джо Байден заявил на встрече с избирателями в городе Уоррен (Мичиган), который является одним из центров машиностроения.

«В первую же неделю пребывания в Белом доме я подпишу ряд распоряжений, нацеленных на то, чтобы приобретать товары, произведенные в США. Кроме того, я использую все имеющиеся полномочия для того, чтобы закрыть лазейки, которые могли бы использовать для того, чтобы обойти это требование», — цитирует его ТАСС.

Байден намерен жестко наказывать компании, которые получают товары из Китая, но утверждают, что произвели их в США. Он пообещал создать в Белом доме спецуправление, которое проследит, чтобы «все играли по одним правилам», когда речь идет о закупках произведенной в США продукции. Такими мерами Джо Байден хочет оживить американскую промышленность, в особенности, автомобилестроение.

«Федеральные ведомства владеют огромным количеством автотранспорта, и мы сделаем так, чтобы это были электромобили, произведенные в США, в том числе в штате Мичиган. США, а не Китай, должны поставлять странам мира автомобили, не загрязняющие атмосферу», — подчеркнул кандидат в президенты.

В конце прошлого года Минфин России предложил чиновникам вместо служебного транспорта пользоваться такси. Однако идею отвергли как экономически неэффективную. Привлечение агрегаторов может повысить бюджетные расходы.