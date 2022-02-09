Байден пошутил про Меркель, Джонсона и Макрона

Президент США Джо Байден в частных беседах отпустил несколько шуток в сторону коллег из Европы. Досталось канцлеру Германии Олафу Штольцу, его предшественнице Ангеле Меркель, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и главе Франции Эммануэлю Макрону.

Байден заявил на фоне ситуации вокруг Украины, что «видит мало знакомых лиц» в Европе. Слова американского лидера привел телеканал NBC со ссылкой на источники в администрации.

Нового немецкого канцлера президент США счел совершенно не похожим на Меркель. Различия, которые усмотрел Байден, не уточняются. Нрав британского премьера Джонсона, по мнению главы Белого дома, слишком бурный. Президент Франции Макрон вообще хочет стать вторым Шарлем де Голлем.

При этом попытки Джо Байдена выработать скоординированный ответ России по Украине были затруднены возникшими среди стран НАТО разногласиями. Государства не могли определиться, как воспринимать угрозу со стороны РФ.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия давит на Украину для пересмотра европейской архитектуры безопасности. Захватывать страну никто не собирается.