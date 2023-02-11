Мир 11 февраля 2023, 13:15 Байден пошутил о своих попытках поздороваться с пустотой Байден объяснил попытки здороваться с воздухом поиском президента США РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден решил объяснить свои частые попытки поздороваться с воздухом. Заявление американского лидера в ходе очередного выступление опубликовал в Twitter журналист Грег Прайс.

«Каждый раз, когда я слышу „президент Соединенных Штатов“, оглядываюсь и говорю: „Где он?“», — сыронизировал Байден.

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В прошлом году американскому президенту исполнилось 80 лет. Он самый пожилой президент в истории страны.

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Байден не раз попадал в курьезные ситуации: за ним замечали странное поведение и попытки поздороваться с пустотой.

Планы президента США пойти на второй срок недавно высмеял зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он напомнил, что Байден не только путает имена, хранит секретные документы в гараже и постоянно теряется, но по рассеянности вполне может начать третью мировую войну. Прогрессирующая деменция, с иронией отметил Медведев, не помешает ему вновь избраться на президентский пост.