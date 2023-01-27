Мир 27 января 2023, 08:08 Байден пошутил о своих ляпах и тут же три раза оговорился Fox News: лидер США Байден три раза перепутал имя конгрессмена Бейера flickr

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Президент США Джо Байден перепутал имя конгрессмена из Вирджинии три раза за одно выступление в Спрингфилде. Об этом сообщило издание Fox News . Иронично, что именно в начале этого выступления американский лидер решил пошутить о своих ляпах и оговорках.

У конгрессмена-демократа Бейера было простое имя — Дон. Однако Байден три раза назвал его Дагом: вначале — обратившись к нему, затем — поблагодарив за содействие в организации своего визита и, наконец, заявив о том, что у них с «Дагом» есть кое-что общее.

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«Мы оба женились на тех, кто занимает более высокое положение в обществе», — подчеркнул американский президент.

В начале своей речи Джо Байден вспомнил, как однажды на предвыборном мероприятии попросил гостей занять сидячие места, которых там не было. Тогда «говорили, что Байден действительно глуп», рассказал он с улыбкой.

Накануне во время публичного выступления американский лидер случайно назвал агрессором Украину вместо России .